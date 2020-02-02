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Гроза в начале февраля: в сети продолжают делиться яркими фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 16:55
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Зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необыкновенными для этой поры года явлениями. Так, в сети опубликовали фотографии последствий грозы, которая прошла в одной из украинских областей в начале февраля.

Снимки в сети показал пользователь Facebook Егор Данилюк.

На своей странице он опубликовал фотографии последствий природной аномалии. На них запечатлена радуга, которая раскинулась по небу после обильного дождя.

Интересно, что радугу 2 февраля наблюдали также жители Тернопольской области.

Напомним, что несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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