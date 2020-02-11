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СБУ предотвратила вывоз в Россию комплектующих к военной технике: детали операции и фото

вторник, 11 февраля 2020, 20:57
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В Луганской области вблизи государственной границы контрразведчики Службы безопасности Украины остановили автомобиль, которым житель Белокуракинского района пытался вывезти в Россию агрегат к военной авиационной технике.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото задержания.

"При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", - сказано в сообщении.

Следователи спецслужбы устанавливают источники происхождения агрегата.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) УК Украины и избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники контрразведки СБУ и группа разминирования Нацгвардии обнаружили в зоне ООС боевое орудие, которое злоумышленники могли готовить для осуществления теракта.

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