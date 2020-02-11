Украинцев ждет "сюрприз" с лишением прав: к чему готовиться

Патрульные полицейские в Украине смогут изымать права в онлайн-режиме через сервис "Дія".

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что цифровые водительские права в смартфоне являются отражением записи в реестре, и именно так полиция имеет возможность менять запись, отражая там информацию об изъятии прав.

Таким образом, после обновления удостоверения в смартфоне документ будет заблокирован.

Также чиновник сообщил, что система блокировки электронных прав все еще на этапе доработки, поскольку пока у правоохранителей возникают сложности в ситуациях, когда электронные права заблокированы, а карточка находится у водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине начало работать мобильное приложение "Дія", которое позволяет хранить несколько важных документов.