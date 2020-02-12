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Меньше в 10 раз: чиновник в Одессе огорошил странной просьбой по размеру зарплаты

среда, 12 февраля 2020, 20:49
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В Одессе директор завода попросил уменьшить свою зарплату на фоне недавнего скандала с размерами зарплат чиновников, который начался после обнародования доходов директора "Укрпочты" Игоря Смелянского, когда тот получал должностной оклад вдвое больше, чем у президента США.

Об этом уникальном случае сообщили в Офисе президента Украины.

Директор Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и в наблюдательный совет госпредприятия с просьбой уменьшить ему зарплату в 10 раз. Мужчина хочет получать за свою работу 6 минимальных должностных окладов и надбавку за интенсивность труда в размере 50% от оклада.

Сейчас и.о. директора завода получает 60 минимальных должностных окладов и считает, что финансовое состояние предприятия не позволяет выплачивать ему такие деньги.

Как информировал "Апостроф" ранее, был опубликован рейтинг чиновников-рекордсменов по размеру премий и надбавок по итогам декабря 2019 года.

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