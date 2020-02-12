Плюс одна фобия: в многоэтажке под Днепром заметили неожиданного "гостя", видео

В городе Покров Днепропетровской области жители одной из многоэтажек обнаружили в туалетной комнате живую крысу, которая не могла выбраться из унитаза. Символу нового года по китайскому гороскопу сильно не обрадовались.

Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

На снятых кадрах видно, как хозяин квартиры открывает крышку унитаза, под которой суетится в воде крыса, забравшаяся в жилище по трубам канализации.





"Шок-контент. Крыса залезла в туалет через канализацию и пыталась вылезти оттуда. Днепропетровская область, город Покров. Плюс одна фобия", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве возник скандал вокруг одного из супермаркетов, в котором заметили разгуливающих крыс.