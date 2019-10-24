RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 октября

07:24
Разгуливают не только крысы: неприятное видео и новые подробности про супермаркет в Киеве
07:20
В сети внезапно всплыло давнее заявление хора Веревки про дружбу с Россией: видео
07:00
Как приготовить дома горячий глинтвейн: простой пошаговый рецепт
06:30
Гороскоп на 24 октября: Раков ждет затишье в личной жизни, а Львы будут всех раздражать
06:20
Остается пару дней до холодов: прогноз погоды на 24 октября
06:02
В Украину из России бежал фигурант громкого дела
05:12
Оккупанты хотят превратить Крым в "Лас-Вегас": интересные детали и видео
04:20
Сломал позвоночник на "учениях": стало известно о нелепой гибели боевика ЛНР
03:10
Под присмотром НАТО: появились впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
01:16
К Земле приближается большой астероид: где смотреть онлайн трансляцию
00:26
Все для "мира": в сети показали на видео, что возят из России боевикам ДНР
00:09
В Киеве посреди супермаркета заметили жуткую находку: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разгуливают не только крысы: неприятное видео и новые подробности про супермаркет в Киеве

четверг, 24 октября 2019, 07:24
переглянути новину українською

Скандал вокруг одного из киевских супермаркетов, в котором заметили разгуливающих крыс, набирает новые обороты.

Как говорится в сюжете ТСН, крысы - это не единственная проблема, с которой столкнулись магазины.

Работники магазина говорят, что знают о грызунах и назвали даже их точное количество - пять. В супермаркете божатся, что выводили грызунов, но они "приходят из соседних магазинов".

При этом крысы - не единственные гости столичных супермаркетов. Тут недавно замечали кота, который справил нужду в сахар, и птиц, которые поедают пищу с прилавков.

При этом название супермаркета журналисты все же сообщать не стали. В свою очередь журналист, который опубликовал видео с крысами, уточнил, что инцидент произошел в супермаркете "Фуршет".

Как сообщал "Апостроф", запорожанка нашла в баночке варенья из АТБ жука.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: