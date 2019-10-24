Разгуливают не только крысы: неприятное видео и новые подробности про супермаркет в Киеве

Скандал вокруг одного из киевских супермаркетов, в котором заметили разгуливающих крыс, набирает новые обороты.

Как говорится в сюжете ТСН, крысы - это не единственная проблема, с которой столкнулись магазины.

Работники магазина говорят, что знают о грызунах и назвали даже их точное количество - пять. В супермаркете божатся, что выводили грызунов, но они "приходят из соседних магазинов".

При этом крысы - не единственные гости столичных супермаркетов. Тут недавно замечали кота, который справил нужду в сахар, и птиц, которые поедают пищу с прилавков.

При этом название супермаркета журналисты все же сообщать не стали. В свою очередь журналист, который опубликовал видео с крысами, уточнил, что инцидент произошел в супермаркете "Фуршет".

Как сообщал "Апостроф", запорожанка нашла в баночке варенья из АТБ жука.