Циклон Sabine будет флиртовать с украинской погодой: синоптик дала свежий прогноз

Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Так, уже 13 февраля страну вновь накроет мокрый снег.

Как написала она на своей странице в Facebook, на Украину надвигается циклон Sabine, который расположился далеко на севере.

"Завтра, 13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. На Западе и Юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь", - пишет она.

Синоптик отмечает, что 13 февраля в Украине будет плюсовая температура, вплоть до 8 градусов тепла.

"В Киеве 13-го февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градуса. В дальнейшем ветряная влага и относительно теплая погода будет преобладать", - закончила она.

Напомним, что в сети показали невероятные фотографии из украинских Карпат, в частности на фото запечатлели заснеженные верхушки Говерлы.