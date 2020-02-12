Ученые провели интересный эксперимент со 140-метровой дырой в Антарктиде: видео

Западные специалисты провели интересный эксперимент в Антарктиде: они сделали 140-метровое отверстие во льду, после чего начали бросать туда различные предметы.

Суть эксперимента заключалась в том, какими звуками сопровождается падение предметов.

В частности, на видео показали, как будет падать в такое отверстие кусок льда. Видео вышло действительно познавательным и интересным.

Напомним, что в Харьковском национальном университете имени Каразина заявили об открытии ранее неизвестных науке видов живых существ, среди которых - пиявка из Антарктиды и ракообразные, обитающие на Харьковщине.

Как сообщал "Апостроф", на востоке Антарктиды произошло ЧП: от ледника Эймери откололся самый большой за 50 лет айсберг, вес которого около 315 млрд тонн.