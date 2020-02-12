В Кабмине озвучили оптимистичный прогноз по размерам платежек в феврале

В феврале 2020 года украинцы получат платежки с наименьшими ценами за тепло и газ, процедура оплаты за получение которого в корне изменилась в январе.

Об этом во время брифинга в среду, 12 февраля, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Платежки будут ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал Гончарук.

Глава правительства также добавил, что за всю зиму 2019-2020 годов украинцы заплатят за коммунальные услуги гораздо меньше, чем платили за прошлый зимний сезон.

Как писал "Апостроф" ранее, в сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.