В Одессе произошло масштабное ДТП с пятью авто: много пострадавших

На улице Атамана Головатого в городе Одессе столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ДТП пострадали трое людей.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.
По словам очевидцев, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, еще два легковых автомобиля "вылетели" на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта было затруднено.
"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили агентству в управлении патрульной полиции в Одесской области.
В причинах и обстоятельствах аварии разбирается следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщал "Апостроф", раньше в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.
Еще одна крупная авария произошла 29 января в поселке Дачное на трассе "Киев-Одесса", в ДТП пострадали 11 автомобилей.