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В Одессе произошло масштабное ДТП с пятью авто: много пострадавших

среда, 12 февраля 2020, 20:59
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На улице Атамана Головатого в городе Одессе столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ДТП пострадали трое людей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

По словам очевидцев, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, еще два легковых автомобиля "вылетели" на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта было затруднено.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили агентству в управлении патрульной полиции в Одесской области.

В причинах и обстоятельствах аварии разбирается следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Еще одна крупная авария произошла 29 января в поселке Дачное на трассе "Киев-Одесса", в ДТП пострадали 11 автомобилей.

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