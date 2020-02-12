Заставлял приседать и бил дубинкой: под Винницей наказали копа за издевательства над задержанным, видео

В Винницкой области полицейского, который издевался над задержанным, могут арестовать и посадить, если суд докажет его вину.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Летом 2019 года в сети появилось видео, на котором сотрудник Ямпольского отдела полиции пытает задержанного. Правоохранитель сначала загнал мужчину в угол, а потом начал нецензурно угрожать ему, ударил резиновой палкой и заставил приседать.

Осторожно, видео 18+! Присутствует нецензурная лексика!

8 июля 2019 года полиция начала служебное расследование по факту превышения стражем порядка своих служебных полномочий. На время следствия двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

А на днях прокуратура направила в суд ходатайство об аресте подозреваемого полицейского. Если его вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как информировал "Апостроф" ранее, в 2019 году появилась информация о том, что в Бердянской исправительной колонии с молчаливого согласия администрации изнасиловали ветерана АТО.

А осенью 2019 года в Николаеве сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках двоим полицейским, которые "выбивали" из мужчин признание в краже золотой цепочки.