Изнасилование ветерана АТО в колонии: появились новые страшные подробности

Бывший боец АТО, над которым издевались в Бердянской колонии №77, находится на свободе в тяжелом психическом состоянии.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил координатор программы Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

"Руководство колонии продолжает работать, никто их не отстранил даже на время расследования, я уже не говорю о наказании", – рассказал Диденко.

Он отметил, что заключенные до смерти боятся рассказывать об издевательствах, так как их запугивают.

"Издеваться начинают с первого дня. Занимаются этим так называемые "козлы", заключенные, которые в свое время сами прошли эти круги ада. Теперь они это делают не без участия администрации колонии. С их помощью они выясняют материальное положение родных заключенных. Затем их начинают жестоко бить, требуя, чтобы родственники перечисляли деньги на карточки. Например, мамы рассказывают, что им пришлось даже оплачивать свадьбу одного "козла", покупать ему все: кольца, цветы, костюм. Он еще и остался недоволен костюмом", – добавил Диденко.

Так, в начале года из этой колонии в СИЗО для судебных разбирательств доставили 18-летнего Дениса Кметя, мать которого и обратилась к правозащитникам с рассказом о пытках.

"Беда в том, что парня после суда должны вернуть в эту же колонию, изменить это нельзя. Чтобы его перевезли в другую колонию, руководство должно признать нарушения. А они никогда этого не сделают. Там заключенные боятся слова сказать. Я помню, мы с адвокатом первый раз туда приехали, так заключенные молчали. Мы уже взяли тех, кто сидел в карцере, стали с ними говорить. Бесполезно. Один из них нам так и сказал, мол, только когда увидим, что вы приезжаете сюда в пятый, шестой раз, что вы нас не забываете, тогда, может, что-то и расскажем", – говорит Диденко.

Он добавил, что матери других осужденных также жалуются на издевательства в колонии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на ветерана АТО, изнасилованного в колонии Бердянска, оказывается прессинг, дабы он замолчал и не рассказывал о ЧП.