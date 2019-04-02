РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 апреля

14:45
Тимошенко нацелилась на победу на выборах в Раду: озвучен план
14:41
Изнасилование ветерана АТО в колонии: появились новые страшные подробности
14:36
Как гривня отреалировала на избирательный триумф Зеленского: появилось наглядное фото
14:32
Чувствовал себя униженным: знаменитый футболист пожаловался на расизм в Украине
14:25
​Мороз, снег и солнце: синоптик озвучила актуальный прогноз погоды для Украины
14:20
Спустя 19 лет: героини "Беверли-Хиллз" встретились на съемках
14:16
В Киеве увеличили лимит скорости на дорогах: список улиц и видео
13:54
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 99% - Зеленский побеждает (обновляется)
13:54
​Россия увеличила транзит газа через Украину: озвучены цифры
13:45
Секретное оружие: стало известно, почему Кейт Миддлтон изменила стиль
13:44
​Появилось новое видео опасного ЧП с бусом на дороге в Киеве
13:38
В Николаеве на свалке нашли расчлененный труп: фото и видео с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Изнасилование ветерана АТО в колонии: появились новые страшные подробности

вторник, 02 апреля 2019, 14:41

Бывший боец АТО, над которым издевались в Бердянской колонии №77, находится на свободе в тяжелом психическом состоянии.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил координатор программы Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

"Руководство колонии продолжает работать, никто их не отстранил даже на время расследования, я уже не говорю о наказании", – рассказал Диденко.

Он отметил, что заключенные до смерти боятся рассказывать об издевательствах, так как их запугивают.

"Издеваться начинают с первого дня. Занимаются этим так называемые "козлы", заключенные, которые в свое время сами прошли эти круги ада. Теперь они это делают не без участия администрации колонии. С их помощью они выясняют материальное положение родных заключенных. Затем их начинают жестоко бить, требуя, чтобы родственники перечисляли деньги на карточки. Например, мамы рассказывают, что им пришлось даже оплачивать свадьбу одного "козла", покупать ему все: кольца, цветы, костюм. Он еще и остался недоволен костюмом", – добавил Диденко.

Так, в начале года из этой колонии в СИЗО для судебных разбирательств доставили 18-летнего Дениса Кметя, мать которого и обратилась к правозащитникам с рассказом о пытках.

"Беда в том, что парня после суда должны вернуть в эту же колонию, изменить это нельзя. Чтобы его перевезли в другую колонию, руководство должно признать нарушения. А они никогда этого не сделают. Там заключенные боятся слова сказать. Я помню, мы с адвокатом первый раз туда приехали, так заключенные молчали. Мы уже взяли тех, кто сидел в карцере, стали с ними говорить. Бесполезно. Один из них нам так и сказал, мол, только когда увидим, что вы приезжаете сюда в пятый, шестой раз, что вы нас не забываете, тогда, может, что-то и расскажем", – говорит Диденко.

Он добавил, что матери других осужденных также жалуются на издевательства в колонии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на ветерана АТО, изнасилованного в колонии Бердянска, оказывается прессинг, дабы он замолчал и не рассказывал о ЧП.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: