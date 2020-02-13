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На борту могут быть зараженные коронавирусом: в Украину готовится зайти грузовое судно из Китая

четверг, 13 февраля 2020, 13:27
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В четверг, 13 февраля, в порту Одессы ожидают захода судна с грузом контейнеров из Китая. Несколько членов экипажа — больны, их диагноз неизвестен.

Об этом сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.

В сообщении сказано, что о болезни членов экипажа грузового судна из Китая, которое направляется в Одессу, стало известно еще в конце января этого года. У них высокая температура, но заражены ли они опасным китайским коронавирусом, пока неизвестно.

"Компания владелец судна пишет о нормализации их здоровья. Проверить это на корабле, как вы понимаете, практически невозможно. Не то, чтобы мы сильно паниковали по этому поводу, но опасность идёт откуда не ждали", - заметил автор поста в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", ранее западные ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам.

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