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Ученые смоделировали карту дальнейшего распространения коронавируса: кто находится под ударом

суббота, 08 февраля 2020, 11:50
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Западные ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам.

Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные об авиаперевозках.

Так, наибольшему риску может подвергнуться Япония. После нее в списке идут Южная Корея, Гонконг и Соединенные Штаты. В России, скорее всего, будет больше зараженных людей, чем в Индии,

Самой уязвимой страной в западной Европе является Германия, а Эфиопия - единственная африканская страна к югу от Сахары, попавшая в топ-30 стран, зараженных вирусом.

"Это не столько инструмент для количественных прогнозов... Должностные лица и политики в области здравоохранения должны развивать интуицию, потому что этот вирус является чем-то неизвестным. Модели могут помочь вам развить интуицию", - говорят эксперты.

Одна из самых неприятных загадок на данный момент заключается в том, могут ли люди с коронавирусом, у которых нет симптомов, передавать инфекцию.

Напомним, что по состоянию на 8 февраля в Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV составило 34,5 тысячи человек.

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