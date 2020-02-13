Счет погибших за сутки идет на сотни: новые данные о коронавирусе из Китая и фото

За сутки от коронавируса, вспышка которого началась в Китае в конце 2019 года, погибли 242 человека, в целом число его жертв составляет 1369 человек; число зараженных в китайской провинции Хубэй увеличилось на 15 тысяч.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

На данный момент зафиксировано 60 333 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6 тыс. человек.

Стоит отметить, что до этого число заразившихся увеличивалось в среднем на 1,5-2,5 тыс. ежедневно. Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев стал новый метод диагностики, тем не менее и от обычного измерения температуры в Китае не отказываются.

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Также заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

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