RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

18:15
Жена Дэвида Аксельрода решила устроить сюрприз и остригла волосы - а ведь ему еще выступать Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
15:58
Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото Lime
14:35
При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса Lime
14:21
10 частых ошибок, которые мешают здоровому похудению Lime
13:56
Девушка согласилась дать свое видео для фильма и не знала, как ей повезло - это были "Паразиты" Lime
13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:10
Флагман украинской индустрии: нардеп Новинский поздравил мариупольский комбинат со 123-летием
13:06
Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом Lime
Все новости

Под Киевом в многоэтажке обнаружили опасную находку, жителей эвакуируют: фото

четверг, 13 февраля 2020, 17:56
переглянути новину українською

В Белой Церкви (Киевская область) полиция провела эвакуацию почти двухсот жителей 70 квартир многоэтажного дома из-за тротила в подвальном помещении.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Киевской области, опубликовав фото с места взрывоопасной находки.

Взрывчатку в подвале пятиэтажки обнаружили новоселы. По предварительным данным, она принадлежала покойному жителю этого дома.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полицейские эвакуировали всех жителей 70 квартир. Работники аварийной службы отключили поставку газа. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвального помещения.

"Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении

Как сообщал "Апостроф",в Киеве после "минирования" железнодорожного вокзала, аноним сообщил о подготовке взрывов на территории столицы и назвал адреса площадей, домов и торговых центров.

Ранее из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: