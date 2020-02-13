Под Киевом в многоэтажке обнаружили опасную находку, жителей эвакуируют: фото

В Белой Церкви (Киевская область) полиция провела эвакуацию почти двухсот жителей 70 квартир многоэтажного дома из-за тротила в подвальном помещении.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Киевской области, опубликовав фото с места взрывоопасной находки.

Взрывчатку в подвале пятиэтажки обнаружили новоселы. По предварительным данным, она принадлежала покойному жителю этого дома.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полицейские эвакуировали всех жителей 70 квартир. Работники аварийной службы отключили поставку газа. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвального помещения.

"Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении

Как сообщал "Апостроф",в Киеве после "минирования" железнодорожного вокзала, аноним сообщил о подготовке взрывов на территории столицы и назвал адреса площадей, домов и торговых центров.



Ранее из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании.