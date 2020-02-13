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Дома, площади и ТЦ: аноним сообщил о массовом ЧП в Киеве

четверг, 13 февраля 2020, 17:04
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В четверг, 13 февраля, в Киеве, где буквально в среду, 12 февраля, аноним сообщил о заминировании железнодорожного вокзала, стало известно о минировании площадей, домов и торговых центров.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Мужчина сообщил на линию правоохранителей, что заминирован практически весь город. Он назвал адреса, по которым может произойти массовое ЧП.

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, домах, торговых центрах и др.", - заявили изданию в полиции.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 "Трускавец-Днепр". Неизвестный позвонил на линию полиции и заявил о минировании поезда. Состав в 03:15 остановили на станции Городище в Черкасской области.

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