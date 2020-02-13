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Тропические ночи и аномалии зимой: климатолог рассказала, к чему готовиться украинцам

четверг, 13 февраля 2020, 11:38
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Погодные аномалии в Украине Фото: скриншот

Вследствие климатических изменений в Украине ожидается больше жарких дней и "тропических" ночей, и в то же время возможны дни, когда будет выпадать огромное количество осадков. Эти моменты могут негативно повлиять и на здоровье населения, и на урожай в стране.

Об этом рассказала климатолог Светлана Краковская в интервью изданию "Буквы".

Так, по ее словам, нынешняя зима без снега может быть трактована как засуха, и само это явление – удар по украинскому урожаю.

"Ничего хорошего такая зима не несёт. Снега нет, но никто не гарантирует, что не будет морозов. Озимые могут вымерзнуть. У нас 8 месяцев осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. И не факт, что весной за сутки не выпадет месячная норма осадков. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека… Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 - тропических. Будет действовать накопительный эффект жары на здоровье и самочувствие человека", - уточнила климатолог.

Также климатолог рассказала о вредном влиянии промышленных выбросов на экологию и несправедливом подходе стран-мировых лидеров, связанном с их контролем.

"Те, кто производил больше всего выбросов в ХХ веке, уже развились настолько, чтоб позволить себе более экологически чистое производство, модернизацию. А страны победней развиться не успели – а им ведь сокращать надо также. Страны, принимающие решения о судьбе мира в целом развиты, а страны, которые снижение выбросов зацепят больше всего, такого голоса не имеют. Более всего от изменений климата пострадают страны, в которых выбросов почти и не было. Островные или африканские", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее спасательные службы предупредили украинцев об ухудшении погодных условий к середине февраля.

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