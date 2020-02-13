В небе над Канадой заметили фантастические явления, фото

В среду, 12 февраля, в небе над провинцией Манитоба (Канада) заметили редкое сочетание двух природных явлений - лунное гало вместе с яркой короной.

Фото огненной картины опубликовал в Facebook фотограф Брент Маккин.

По его словам, гало было настолько огромным, что он сумел захватить всю картинку на фото только с третьего раза.

Отмечается, что сочетание двух этих явлений встречается крайне редко.

Напомним, гало - относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда, которые находятся в атмосфере. Солнечные лучи, проходя сквозь них, преломляются, образуя с внутренней стороны гало свечение. Ночью это явление представляет собой два – три овальных кольца вокруг Луны. Кольца могут быть разного углового размера, в зависимости от солнечной или лунной высоты. Днём гало можно принять за радугу, которая образуется вокруг Солнца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Финляндии ученые обнаружили в небе зеленые "дюны", которые оказались невиданным ранее полярным сиянием.