В России педагог унизила школьницу из-за "толстых" ног, но на нее саму нашли "компромат": видео

В российской школе директриса обидела ученицу, сделав ей замечание про ее "толстые ноги".

Об этом сообщают в Telegram-канале FTP.

Инцидент произошел в Карельской школе. Директор вызвала школьницу к себе в кабинет, чтобы отчитать за ее внешний вид. Та пришла на уроки в короткой юбке.

Директриса заявила, что такая одежда придумана не для ее "толстоватых ног". Также она отметила, что школьница в этом наряде выглядит пошло и некрасиво.

"Методы у педагога заслуживают отдельной награды", - прокомментировали инцидент в интернете.

Позже в сети опубликовали видео с участием директрисы-обидчицы. На ролике она танцует в красном платье. Также указали на то, что у нее самой фигура далека от идеала.

Как сообщал "Апостроф", в Москве (Россия) педагог в школе для детей с нарушенным развитием издевалась над учениками.

Также стало известно, что в Киеве в Оболонском районе отец одного из школьников избил учителя физкультуры.