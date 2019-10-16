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В России разгорелся громкий скандал из-за избиений учеников педагогом: фото и видео

среда, 16 октября 2019, 10:40
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В Москве (Россия) педагог в школе для детей с нарушенным развитием издевалась над учениками.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на издание РБК.

Инцидент произошел в московской коррекционной школе № 2124. Там педагог младших классов била детей, когда те не понимали программу обучения во время уроков. Также в сети появилось видео, где видно, что учительница наносит удары девочке-школьнице.








В связи с эти родители учеников обратились в полицию. В частности, пять родителей пожаловались в полицию на педагога, после того как обнаружили синяки на теле детей. Взрослые обратились к услугам частного детектива, который провел самостоятельное расследование. Также администрация школы провела служебное расследование о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4-го класса.

"По его итогам было принято решение об увольнении педагога. В настоящее время вопросом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району", - заявили в пресс-службе департамента образования.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Оболонском районе отец одного из школьников избил учителя физкультуры.

Известно, что жена мужчины, который избил учителя, рассказала, что физрук "унижал и душил" ее ребенка, а также первым полез драться к ее мужу в школьном дворе.

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