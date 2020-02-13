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Водитель погиб на месте: под Киевом произошло жуткое ДТП, фото

четверг, 13 февраля 2020, 13:05
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На Одесской трассе, неподалеку от въезда в Белую Церковь, произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

Автомобиль Toyota Camry лоб в лоб столкнулся с ЗАЗ.

По предварительной информации водитель пикапа погиб на месте. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киевской области утром 12 февраля произошло смертельное лобовое ДТП, в результате которого погиб один человек. Авария произошла на Варшавской трассе в пгт. Клавдиево.

Напомним, что в воскресенье, 23 декабря, в Полтавской области перевернулась маршрутка "Киев-Сумы": три человека пострадали.

Также в ночь на субботу, 10 августа, под Полтавой, между селами Белоцерковское и Коноплянка, столкнулись автобус и микроавтобус, в результате чего погибли два человека, еще один попал в больницу.

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