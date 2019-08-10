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Под Полтавой столкнулись автобус и фургон: несколько погибших, фото

суббота, 10 августа 2019, 18:35
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Фото: пресс-служба полиции в Полтавской области

В ночь на субботу, 10 августа, под Полтавой, между селами Белоцерковское и Коноплянка, столкнулись автобус и микроавтобус, в результате чего погибли два человека, еще один оказался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Полтавской области.

По данным правоохранителей, в результате ДТП погиб 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen, 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений умерла в Решетиловской центральной районной больнице.

А водителя микроавтобуса Volkswagen LT 35 госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой грузовик на встречной влетел в пикап.

Также в ДТП с маршруткой под Полтавой погибли пять человек.

Кроме того, в субботу, 13 июля, под Полтавой произошло тройное ДТП, в котором один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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