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Грозят ли штрафы "евробляхерам" в Украине: озвучен четкий ответ

пятница, 14 февраля 2020, 16:59
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Фото: censor.net

Полиция пока не штрафует владельцев авто на еврономерах, потому что нет доступа к базе таможенников, где патрульные могут проверить, нарушил ли водитель сроки пребывания на таможенной территории Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Auto24".

Штрафные санкции против водителей, которые не растаможили свои автомобили и не зарегистрировали их на территории Украины с последующим присвоением номеров государственного образца, уже вступили в силу. Патрульные начнут составлять на таких нарушителей административные протоколы и выписывать штрафы, как только получат доступ к информационной базе таможенников.

Напомним, что 1 января 2020 года вступили в силу усиленные санкции и штрафы для авто на еврономерах. Закон позволяет автомобилю с иностранной регистрацией находиться в стране 5-10 дней. Пять - если находиться на территории одной области, 10 - двух и более. Конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - это максимальная мера наказания для владельца евробляхы, который эти сроки нарушит.

Штрафовать теперь могут заочно. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушениях в полицию.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров вынесли на рассмотрение законопроект, после принятия которого в Украине должна снизиться стоимость растаможивания автомобилей .

Продолжится ли в 2020 году практика, когда "евробляхерам" просто родлили мораторий на наложение штрафов за нарушение таможенных правил, читайте в материале "Апострофа": Год новый - "евробляхы" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом.

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