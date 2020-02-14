Обречен ли Крым без воды на превращение в пустыню: эколог дал неожиданный ответ

Без пресной воды из материковой Украины аннексированный Крым не превратится в пустыню, ведь экосистема полуострова формировалась как раз в условиях жаркого климата и дефицита воды.

Об этом "Апострофу" рассказал эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью Максим Сорока.

"Нет научно-доказанных свидетельств, что отсутствие поступления воды вызовет этот негативный процесс. Могут быть проблемы с сельским хозяйством, с промышленностью - это другой вопрос, экономический и политический. Если анализировать водный баланс Крыма до аннексии, то там достаточно внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде. Сейчас Крымский канал не работает уже несколько лет, и мы не видим каких-то резких изменений в экосистеме степного Крыма", - прокомментировал ситуацию Максим Сорока.

Эколог добавил, что постепенно экосистема Крыма без поставки дополнительной пресной воды без вреда для растений, животных и человека вернется в свое первобытно состояние.

Также специалист прокомментировал заявления России у поставке питьевой воды в Крым с территории РФ.

"У меня такие идеи вызывают лишь смех. Во-первых, это технически очень сложно, а во-вторых, это требует такой значительной затраты ресурсов и энергии, что проще поставить оборудование для опреснения воды. Также в России давно уже грозятся перекрыть истоки Днепра, если Украина откажется поставлять воду на полуостров. Это полнейший бред. Нельзя перекрыть Днепр, он уже представляет собой каскад водохранилищ, которые накапливают огромную массу воды из разных источников", - сказал эколог.

Как стало известно ранее, бывший пророссийский прокурор в аннексированном Крыму Наталья Поклонская обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить.

Подробнее о том, почему ситуация с поставкой пресной воды в Крым является уникальной в экономическом, политическом и экологическом планах, читайте в материале "Апострофа": Запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями