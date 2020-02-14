RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

03:10
Появилась забавная фотожаба на ситуацию с платежками за газ в Украине
02:05
Обречен ли Крым без воды на превращение в пустыню: эколог дал неожиданный ответ
00:10
В Киеве жестко наказали "героя парковки", оставившего авто прямо у подъезда, фото

13 февраля

23:59
Собаку усыпили: появились жуткие детали и видео с места трагедии с 4-летним ребенком под Харьковом
23:31
Оба ушли под лед: под Херсоном произошло смертельное ЧП с мужчиной и его 5-летним сыном
22:55
По следам Киева: во Львове заминировали аэропорт и вокзал, фото с места
22:25
Эвакуировали несколько сотен человек: появилось видео с места серьезного ЧП под Киевом
22:02
Красивые поздравления с Днем святого Валентина 2020: короткие смс
21:27
Вместо асфальта - лед: появилось видео странного ремонта трассы под Херсоном
20:59
Потерял много крови: появились новые подробности о состоянии мужчины, раненного копом в Харькове
20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
20:36
Перевернулась и влетела в столб: под Николаевом маршрутка попала в ДТП, много пострадавших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обречен ли Крым без воды на превращение в пустыню: эколог дал неожиданный ответ

пятница, 14 февраля 2020, 02:05
переглянути новину українською

Без пресной воды из материковой Украины аннексированный Крым не превратится в пустыню, ведь экосистема полуострова формировалась как раз в условиях жаркого климата и дефицита воды.

Об этом "Апострофу" рассказал эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью Максим Сорока.

"Нет научно-доказанных свидетельств, что отсутствие поступления воды вызовет этот негативный процесс. Могут быть проблемы с сельским хозяйством, с промышленностью - это другой вопрос, экономический и политический. Если анализировать водный баланс Крыма до аннексии, то там достаточно внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде. Сейчас Крымский канал не работает уже несколько лет, и мы не видим каких-то резких изменений в экосистеме степного Крыма", - прокомментировал ситуацию Максим Сорока.

Эколог добавил, что постепенно экосистема Крыма без поставки дополнительной пресной воды без вреда для растений, животных и человека вернется в свое первобытно состояние.

Также специалист прокомментировал заявления России у поставке питьевой воды в Крым с территории РФ.

"У меня такие идеи вызывают лишь смех. Во-первых, это технически очень сложно, а во-вторых, это требует такой значительной затраты ресурсов и энергии, что проще поставить оборудование для опреснения воды. Также в России давно уже грозятся перекрыть истоки Днепра, если Украина откажется поставлять воду на полуостров. Это полнейший бред. Нельзя перекрыть Днепр, он уже представляет собой каскад водохранилищ, которые накапливают огромную массу воды из разных источников", - сказал эколог.

Как стало известно ранее, бывший пророссийский прокурор в аннексированном Крыму Наталья Поклонская обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить.

Подробнее о том, почему ситуация с поставкой пресной воды в Крым является уникальной в экономическом, политическом и экологическом планах, читайте в материале "Апострофа": Запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: