Пассажиров охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess начали выпускать на сушу: видео

В пятницу, 14 февраля, с круизного лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнула эпидемия коронавируса из Китая, начали выпускать людей на сушу.

Об этом передает информационное агентство AFP.

Отмечается, что правительство Японии предоставило возможность пассажирам в возрасте 80 лет и старше сойти на сушу, а также дало в распоряжение жилье.

Первая группа из 11 человек уже покинула лайнер. Водитель автобуса был в белом защитном костюме с ног до головы, а также - в очках и маске.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото.

Напомним, что сайт CamSoda бесплатно открыл доступ к видеочатам с видео для взрослых пассажирам, которые оказались "в ловушке" на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess. Как говорят руководители сайта, таким образом пассажиров и членов экипажа можно будет отвлечь от коронавируса и помочь справиться со скукой.