Невероятно и ненормально: в Антарктике зафиксировали очередной температурный рекорд

Бразильские ученые зарегистрировали очередной температурный рекорд в Антарктике.

Об этом сообщает The Guardian

Его зафиксировали на острове Симор (или Сеймур), который располагается к северу от Антарктического полуострова: 9 февраля воздух там прогрелся до 20,75 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд — 19,8 градуса в январе 1982 года.

Как объяснили исследователи, зафиксированный максимум — это лишь показатель температуры именно за один день, а не часть долгосрочного анализа данных.

"Мы не можем использовать это для прогнозирования климатических изменений в будущем. Но это <…> сигнал о том, что в этом регионе что-то происходит. <…> Мы наблюдаем тенденцию потепления во многих местах, которые изучаем, но никогда не видели ничего подобного", - сказал Карлос Шефер, участвующий в проекте Terrantar от правительства Бразилии.

По словам ученых, на такие температурные рекорды влияют сдвиги океанских течений и теплые события Эль-Ниньо. Данные бразильских исследователей должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в Антарктиде зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте.