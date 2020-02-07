В Антарктиде зафиксировали рекордную жару: опубликованы фото

6 февраля в Антарктиде зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The guardian.

Аргентинская база Эсперанса отметила, что на термометре станции было 18,3 градуса за Цельсием, что выше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8 градусов.

Показатель в 17,5 градусов был установлен в марте 2015 года. Такой небольшой разрыв по времени между двумя датами является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем в мире.

Станция Эсперанса расположена на Антарктическом полуострове, он же Земля О’Хиггинса. Это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Полуостров нагревается, вероятно, быстрее всех других регионов Земли - его температура повысилась почти на 3 градуса за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Антарктиде - и где-либо на Земле - была на российской станции Восток, когда 21 июля 1983 года температура упала до -89,2 градусов за Цельсием. Стоит отметить, что в Южном полушарии Земли лето приходится на зимние месяцы, а самые низкие температуры фиксируются с июня по август.

Как сообщал "Апостроф", на востоке Антарктиды произошло ЧП: от ледника Эймери откололся самый большой за 50 лет айсберг, вес которого около 315 млрд тонн.