Захват спецслужбами Путина украинских моряков на Азове: видео допроса

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков в субботу, 15 февраля.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах можно увидеть капитана украинского катера, который рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

"По документам, собственник - человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, - ред.) составом четыре человека", - сказал он на допросе.

Также, судя из видео допроса, рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.

Отметим, пока неизвестны имена членов экипажа захваченного в Азовском море судна.

Напомним, что это не первый случай захвата украинских моряков в Азовском море. Так, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

7 сентября 2019 года украинских моряков вернули на родину в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

А 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решение Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.