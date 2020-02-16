СБУ обнаружила крупную растрату госсредств в "Укрзализныце"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему хищения государственных средств, которые были выделены на переоснащение здания вагонного депо "Одесской железной дороги".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что руководитель предприятия-подрядчика при заключении договора искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. Сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

В СБУ отмечают, что эта сделками нанесла ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тысяч гривен. Директору предприятия-подрядчика и главному инженеру службы вагонного хозяйства депо предъявлены подозрения.

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