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В поезде "Укрзализныци" пошел "дождь": в сети показали видео

среда, 12 февраля 2020, 10:07
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В пригородном поезде, который следовал по маршруту Днепр-Запорожье, внезапно "прорвало" крышу и на пассажиров потекла вода.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в Youtube.

На размещенных кадрах видно, как сквозь дырявый потолок в вагон течет дождевая вода. К счастью, вагон был полупустой, поэтому у пассажиров была возможность пересесть на более сухие места.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в вагоне поезда "Киев-Ивано-Франковск" четверо мужчин избили 50-летнего проводника. Причиной конфликта стало то, что пассажиры вышли курить в тамбур вагона, а проводник сделал им замечание.

Кроме того, ранее в ноябре 2019 года пассажиры поезда Запорожье - Бердянск заметили в коридоре и тамбуре вагона растущие из-за влажности грибы.

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