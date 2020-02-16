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Убийство Гандзюк: источники в СБУ раскрыли новые подробности дела

воскресенье, 16 февраля 2020, 22:31
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В воскресенье, 16 февраля, адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрея Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Алексеем Левиным (Москаленко).

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Левина подозревают в организации покушения на советницу городского главы Херсона Екатерину Гандзюк,

Свидание с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремятся выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Подробнее о прогрессе в расследовании покушения на активистку в Херсоне читайте в материале: Убийство Кати Гандзюк: когда будут заказчики жестокого преступления.

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