Убийство Гандзюк: источники в СБУ раскрыли новые подробности дела

В воскресенье, 16 февраля, адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрея Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Алексеем Левиным (Москаленко).

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Левина подозревают в организации покушения на советницу городского главы Херсона Екатерину Гандзюк,

Свидание с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремятся выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Подробнее о прогрессе в расследовании покушения на активистку в Херсоне читайте в материале: Убийство Кати Гандзюк: когда будут заказчики жестокого преступления.