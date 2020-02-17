40 дней от катастрофы: в Украине трогательно почтили память погибших в крушении самолета МАУ, фото и видео

В понедельник, 17 февраля, в Киеве под посольством Ирана собралось много людей, поскольку проходит 40 дней с момента трагической гибели пассажиров и экипажа самолета МАУ рейса PS752, что был сбит вблизи Тегерана.

В церемонии памяти погибших приняли участие около сотни человек, которые принесли в дипломатическое ведомство лампадки и цветы.

Кроме того, столичная полиция и бойцы Национальной гвардии перешли на усиленный режим службы в связи с проведением в городе массовых акций.

"Со вчерашнего дня в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов", - говорится в сообщении прессслужбы столичного главка Нацполиции.

Граждан призвали не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

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Кроме того, авиакомпания МАУ совместно с аэропортом "Борисполь" решила этого дня открыть на территории аэропорта сквер памяти жертвам авиакатастрофы, установив на месте сквера и мемориала памятный камень - между терминалом D и VIP-терминалом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился полный текст расшифровки аудио с данным о подрыве самолета МАУ в Иране в среду, 8 января, когда погибли 176 человек.