RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

16:40
"Барселона" против Месси: в испанском топ-клубе разразился грандиозный скандал
16:26
Скрытный француз и художник из Италии: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Lime
16:13
50-летняя Дженнифер Лопес взволновала фанатов горячим фото в бикини Lime
14:25
Где смотреть женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
14:20
Щенок чихуахуа и голубь стали друзьями. Их обнимашки - лучшее из того, что есть сегодня в сети Lime
13:47
Ведущая шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой - говорят, дело в травле прессы Lime
13:36
Умер грузинский режиссер и лауреат "Берлинале" Георгий Шенгелая Lime
13:03
Владимир Остапчук не сдержался и ответил хейтерам в сети, но от этого стало только хуже Lime
12:39
Бывший форвард сборной Украины отметился грязным поступком во время матча: видео
12:01
Умерла актриса сериала "Секс в большом городе", игравшая украинку Lime
11:51
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: расписание трансляций
11:23
Супруга и продюсер Дэвида Аксельрода ответила на обвинения и критику в адрес певца Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

40 дней от катастрофы: в Украине трогательно почтили память погибших в крушении самолета МАУ, фото и видео

понедельник, 17 февраля 2020, 15:38
переглянути новину українською
Фото: TK Media

В понедельник, 17 февраля, в Киеве под посольством Ирана собралось много людей, поскольку проходит 40 дней с момента трагической гибели пассажиров и экипажа самолета МАУ рейса PS752, что был сбит вблизи Тегерана.

В церемонии памяти погибших приняли участие около сотни человек, которые принесли в дипломатическое ведомство лампадки и цветы.

Кроме того, столичная полиция и бойцы Национальной гвардии перешли на усиленный режим службы в связи с проведением в городе массовых акций.

"Со вчерашнего дня в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов", - говорится в сообщении прессслужбы столичного главка Нацполиции.

Граждан призвали не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Кроме того, авиакомпания МАУ совместно с аэропортом "Борисполь" решила этого дня открыть на территории аэропорта сквер памяти жертвам авиакатастрофы, установив на месте сквера и мемориала памятный камень - между терминалом D и VIP-терминалом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился полный текст расшифровки аудио с данным о подрыве самолета МАУ в Иране в среду, 8 января, когда погибли 176 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Скинуть лишний балласт: что власть готовит для шахтеров и угольной отрасли

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове

Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: