Март может быть холодным: климатолог рассказала, как "ударит" изменение климата по Украине

Ученый-климатолог Светлана Краковская заявила, что из-за изменения климата март в Украине может быть намного холоднее, чем обычно.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Тексти.

"Конечно, у нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше. В то же время, март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", - сказала она.

По ее словам климатические изменения, которые случались раньше и случаются сейчас, происходят с большей скоростью, чем раньше.

"Бесспорно, изменения климата происходили всегда. Так, мы имеем природные циклы, это примерно 60 лет, когда температура может меняться плюс-минус на 0,5 градуса. Вот мы сейчас живем в одном из таких циклов, максимальное потепление которого пришлось на 80-е годы прошлого века, после чего должно было состояться похолодание. Но этого так и не произошло, и потепление продолжилось дальше. Когда мы говорим о каких-то исторических изменениях климата, о той же Гренландии, то мы говорим о процессах, происходивших на протяжении тысяч лет. Те же процессы, которые мы видим сейчас, они происходят за десятки лет, в течение жизни одного человека. Такой скорости раньше просто не было", - добавила она.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.