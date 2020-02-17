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От больных откажутся: в Минздраве сделали жестокое заявление об эвакуации из Китая

понедельник, 17 февраля 2020, 16:55
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Украинцев с подозрением на коронавирус COVID-19 не допустят в самолет, который прилетит в Украину из Китая.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, разместят в санатории под Киевом на карантин.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены… Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он.

По словам Ляшко, самолет с эвакуированными гражданами Украины прибудет в четверг, 20 февраля.

По прибытии в Украину их изолируют по меньшей мере на 14 дней. В случае обнаружения симптомов коронавируса пациента переведут в инфекционный стационар и поместят в спецбокс.

Отмечают, что среди эвакуированных - 49 украинцев и до 25 иностранных граждан.

Как сообщал "Апостроф", ранее говорилось, что рейс с украинцами из охваченного коронавирусом Китая прибудет в Украину в среду, 18 февраля; всех эвакуированных граждан сразу же поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

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