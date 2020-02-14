Разместят в санатории под Киевом: новые подробности об эвакуации украинцев из Китая, видео

Украинцев, которых бортом эвакуируют из зараженного коронавирусом Китая во вторник 18 февраля, собираются разместить в санатории "Пролисок", что в селе Козин, под Киевом.

Об этом сообщает ТСН.

Там прошло совещание представителей из Киева, на которой решался, как в карантинную зону доставлять людям пищу и воду.

В тоже время местные депутаты против такого шага, даже созвали внеплановую сессию и уже направили обращение в Кабмин и к президенту, в котором выступили с просьбой не допустить размещения эвакуированных на указанной территории.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.