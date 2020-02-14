RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

07:06
Как приготовить дома нежный творожный кекс с изюмом - пошаговый рецепт и советы Lime

13 февраля

23:52
Роналду героически спас "Ювентус" от поражения в Милане
21:25
Круче бокса: в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов, видео
20:50
Где смотреть женский спринт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
18:15
Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото) Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:49
Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира
16:46
Чемпионат мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Антхольце
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину прибудет рейс из охваченного коронавирусом Китая: какая судьба ждет эвакуированных

пятница, 14 февраля 2020, 07:14
переглянути новину українською

Рейс с украинцами из охваченного коронавирусом Китая прибудет в Украину в среду, 18 февраля; всех эвакуированных граждан сразу же поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

Об этом заявила в эфире программы "Право на власть" министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, задержки с эвакуаций нет, идет планомерная процедура.

"Мы имеем решения, что согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней", - отметила министр.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения эвакуированных украинцев.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: