В Украину прибудет рейс из охваченного коронавирусом Китая: какая судьба ждет эвакуированных

Рейс с украинцами из охваченного коронавирусом Китая прибудет в Украину в среду, 18 февраля; всех эвакуированных граждан сразу же поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

Об этом заявила в эфире программы "Право на власть" министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, задержки с эвакуаций нет, идет планомерная процедура.

"Мы имеем решения, что согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней", - отметила министр.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения эвакуированных украинцев.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.