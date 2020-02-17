В Харькове подростки зверски поиздевались над сверстником и забрызгали его перцем, видео

В Харькове школьники издевались над парнем и снимали это на видео.

Об этом сообщает "**евая Украина" в Telegram.

Несовершеннолетние мальчики жестоко избили и забрызгали перцовым баллончиком парня. А потом видео избиения опубликовали у себе в профиле в Instagram.

Теперь видео станет главной уликой для привлечения их к ответственности.

На нем видно мальчика, который лежит среди улицы и вытирает кровь салфеткой. Его обидчик подходит к нему и распіляет в его сторону перцовый баллончик.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровно школьник напал на другого ребенка, повалил его и нанес ему несколько сильных ударов по корпусу и голове.

Также, в России школьницы жестоко поиздевались над шестиклассницей и выложили видео в сеть. Видеозапись избиения правоохранители нашли на одном из пабликов в социальной сети.