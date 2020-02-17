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В России отреагировали на предложение Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

понедельник, 17 февраля 2020, 14:54
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В России отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе.

Об этом сообщают РИА Новости .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского надо обсуждать с ЛНР и ДНР.

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.

С идеей границы с Россией на Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

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