В России отреагировали на предложение Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

В России отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе.
Об этом сообщают РИА Новости .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского надо обсуждать с ЛНР и ДНР.
"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.
С идеей границы с Россией на Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.