Авто на скорости слетело с дороги: под Киевом произошло страшное ДТП, фото

Во вторник, 18 февраля, около 10 часов утра на Гостомельской трассе произошло жестокое лобовое столкновение

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В ДТП на Гостомельской трассе столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Легковушку отбросило в кювет.

На место аварии прибыла скорая помощь.

Известно, что в результате ДТП пострадали люди, но о их состоянии пока что ничего неизвестно.

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Все подробности ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.