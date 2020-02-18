Авто на скорости слетело с дороги: под Киевом произошло страшное ДТП, фото

Во вторник, 18 февраля, около 10 часов утра на Гостомельской трассе произошло жестокое лобовое столкновение
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
В ДТП на Гостомельской трассе столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Легковушку отбросило в кювет.
На место аварии прибыла скорая помощь.
Известно, что в результате ДТП пострадали люди, но о их состоянии пока что ничего неизвестно.
Все подробности ДТП выясняют правоохранители.
Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.
Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.