В Киеве пьяный таксист устроил страшное ДТП и уснул в машине "копов": фото и видео

В ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Так, на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря столкнулись автомобили Hyundai Accent службы такси Uber и Dacia Logan.

Как рассказал водитель Dacia, перед перекрестком с Лифаря он остановился, так как загорелся красный сигнал светофора. В этот момент мужчина ощутил сильный удар в заднюю часть. От удара его машину развернуло.

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Когда он вышел на улицу, то увидел, что в него врезался Hyundai службы такси Uber, в котором была девушка-пассажир. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. В результате столкновения в больницу попали три девушки.

Стоит отметить, что у водителя Hyundai были явные признаки алкогольного опьянения, а в салоне его машины лежали бутылки из-под алкоголя. Чтобы избежать самосуда, его посадили в патрульный автомобиль, где он уснул.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.

Также такси Uber попало в зрелищное ДТП в Киеве.