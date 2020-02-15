Перевернулось вверх колесами: такси Uber попало в зрелищное ДТП в Киеве, фото и видео

В субботу, 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", где публикуют фото и видео с места инцидента.

Предварительно, Seat Ibiza ехал в левом ряду, когда ехавший перед ним грузовик резко затормозил, чтобы пропустить пешехода. Не успевая затормозить, мужчина резко дернул руль влево, после чего авто и совершила опасный пируэт.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве такси Uber устроило элитное ДТП, в результате чего пострадал водитель такси.

Также в Киеве таксист устроил ЧП, подрезав автомобиль "скорой помощи".