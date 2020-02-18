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Была костью в горле у россиян: волонтер раскрыл детали потери ВСУ важной позиции на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 16:20
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Украинские военные 18 февраля были вынуждены отступить с важного опорно-наблюдательного пункта "Баня", чтобы дать возможность артиллерии ответить на масштабную атаку боевиков и не попасть под удар самим.

Об этом в Facebook сообщает бывший военный и волонтер Андрей Рымарук.

Он рассказал, что позиция под названием "Баня" была занята в начале января украинскими военными, и благодаря этому бойцы ВСУ получили возможность наблюдать за позициями боевиков.

"С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пункт стал костью в горле россиян, которые, вероятно, долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", – пишет Рымарук.

Боевики атаковали после интенсивной артиллерийской подготовки двумя штурмовыми группами по 10 человек. Бойцы ВСУ были вынуждены покинуть позицию, поэтому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых было всего 150-200 метров.

"Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня. К сожалению, один боец погиб, его успели вытащить с поля боя. Сейчас на участке полная тишина и работают представители СЦКК. Если все будет хорошо, завтра намечен обмен погибшим. Обращаю внимание, что враг понес большие потери, благодаря оперативным решениям и тому количеству снарядов, которые полетели в сторону врага", – сообщил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в ЕС и США жестко отреагировали на обострение на Донбассе.

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