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Бойцы ВСУ потеряли опорный пункт "Баня": источники раскрыли детали кровавого боя на Донбассе
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Бойцы ВСУ потеряли опорный пункт "Баня": источники раскрыли детали кровавого боя на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 15:55
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Во вторник, 18 февраля, украинские военные потеряли контроль над опорно-наблюдательным пунктом "Баня" в результате мощной атаки со стороны российских оккупантов.

Об этом "Апострофу" сообщили источники.

По официальным сообщениям командования Операции Объединенных сил (ООС), утренние бои 72-й и 93-й бригад с противником завершились без потерь позиций. Тем не менее, появлялась информация о том, что в ходе боев украинским подразделениям пришлось оставить два наблюдательные пункты.

Источники "Апострофа" подтверждают, что, по меньшей мере, одну позицию бойцам Вооруженных сил все же пришлось оставить. Речь идет об опорном пункте "Баня", который находится на "стыке" позиций 72-й и 93-й бригад. Именно он обеспечивал прикрытие стратегически важной позиции украинских сил.

Информации о том, что российские боевики заняли оставленные нашими войсками позиции и таким образом обеспечили разрыв в оборонительных позициях украинских сил, пока нет. Впрочем, как и ее опровержения.

Как сообщал "Апостроф", в ЕС и США жестко отреагировали на обострение на Донбассе.

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