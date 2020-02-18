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"Грозные" облака и много снега: опубликовано фантастическое фото Карпат

вторник, 18 февраля 2020, 03:10
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В сети показали впечатляющее фото заснеженных Украинских Карпат, где выпало много снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 10:20 17.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер юго-западный 14м/с, облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.

Отметим, что нынешняя зима обошла стороной практически всю Украину, однако не Карпаты, там снежно, морозно и холодно.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года .

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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