Март в Украине будет бить рекорды: синоптики рассказали о сюрпризах

В Украине с первых дней марта ожидается наступление рекордно теплой весны: температура достигнет показателей в +14 градусов.

Об этом сообщает климатолог Елена Донич, передает "Украинская правда".

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", – отмечает начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

По ее словам, в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг. Средняя температура воздуха в марте составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса (вместо мартовской нормы в 0,8 градуса тепла).

В Киеве теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 С (самый теплый с 1881 года в столице); 2006-2007 гг., март - 6,3 С (третий по теплу в рейтинге); 1988-1989 гг., март - 5,2 С (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве 0,7 С.

Донич добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально.

Согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +14 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.