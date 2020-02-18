Появилось фото 22-летнего бойца ВСУ, погибшего во время жестокого боя на Донбассе

Тело 22-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Хитайлова, который погиб в жестоком бою 18 февраля, находится у боевиков.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Типичный Северодонецк".

"Тело нашего солдата находится у боевиков, которые попытаются представить его как участника ДРГ", - говорится в сообщении.

Максим Хитайлов, гранатометчик 72 ОМБр, погиб в масштабном бою в районе Золотого. Ему было всего 22 года.

Также о гибели бойца сообщили и другие пользователи соцсети. В то же время в пресс-службе 72-й бригады "Апострофу" не подтвердили данные о погибшем, заявив, что вскоре обнародуют всю информацию.

Напомним, 18 февраля около 5 утра боевики атаковали украинских защитника на Донбассе. Они применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм, и пытались прорвать линию фронта. Боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в результате ожесточенных боев и потерь, военные ВСУ вынуждены были частично отступить.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.