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Ему было всего 22: названо имя воина ВСУ, убитого в тяжелом бою на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 13:31
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В сети назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе в результате вражеского обстрела боевиками позиций украинских защитников.

Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Утром,18 февраля, в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов. Ему было всего 22 года.

Кроме того, в результате жестокого боя ещё 4 военнослужащих 72 бригады ранены.

Напомним, что 18 февраля около 5 утра боевики атаковали украинских защитника на Донбассе. Они применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм, и пытались прорвать линию фронта. Боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в результате ожесточенных боев и потерь, военные ВСУ вынуждены были частично отступить.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

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