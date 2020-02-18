Служил гранатометчиком: появились подробности про 22-летнего бойца ВСУ, погибшего под Золотым

22-летний боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Хитайлов, который погиб в жестоком бою 18 февраля, отслужил на должности гранатометчика меньше года.

Об этом сообщается на Facebook-странице "72 ОМБр ім. Чорних Запорожців".

Сослуживцы рассказали подробности о погибшем во время нападения российских вооруженных формирований на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного военнослужащем.

"До службы в Вооруженных силах Украины он жил и рос в селе Выришальне на Полтавщине. Максим был принят на военную службу по контракту в апреле 2019 на должность гранатометчика мотопехотной роты", - сказано в сообщении.

Боевые товарищи погибшего бойца принесли свои искренние соболезнования его матери Вите Григорьевне, брату Виталию, родным и друзьям.

"Солдат Максим Евгеньевич Хитайлов навсегда останется в наших сердцах!" - уверяют в бригаде.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в наступление на Донбассе и атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Тяжелый бой шел больше пяти часов.