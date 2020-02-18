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Все были в шоке, началась паника: появился рассказ фельдшера о страшном бое на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 12:14
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Мирное население было шокировано внезапной атакой боевиков на Донбассе, у жителей домов близлежащих сел даже обострились проблемы со здоровьем, в частности, зафиксированы несколько инсультов и панических атак.

Об этом сообщило издание hromadske со ссылкой на фельдшера с Донбасса Лилию Швец.

Женщина уточнила, что стрельбу боевики начали с 22:00 понедельника, 17 февраля, уже к утру вторника ситуация немного стабилизировалась.

"У нас здесь все в шоке, палить вблизи начали с 10 вечера вчерашнего дня. Мы с мужем медики на ногах с 12 ночи, у людей начались панические атаки, инсульты, вот мы ездим по селу. (С утра вторника) не так сильно у нас тут слышно, издалека взрывы. Но такого уже давно не было", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", в результате тяжелого боя с противником на Донбассе, после попытки прорыва боевиков в Луганской области, один украинский военный погиб и четверо получили ранения. Также было сообщено, что у боевиков практически аналогичные потери - один убит, пятеро ранены.

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